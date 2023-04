Archivbild eines früheren Raketenabschusses aus Nordkorea. (KCNA via KNS/AP)

Der Generalstab der südkoreanischen Armee erklärte in Seoul, die Rakete sei in Richtung des Ostmeers abgeschossen worden. Es wird auch Japanisches Meer genannt. Die japanische Regierung gab ebenfalls den Abschuss einer nordkoreanischen Rakete bekannt. Zunächst warnte sie, der Flugkörper könnte auf der japanischen Nordinsel Hokaido niedergehen; die dortige Bevölkerung wurde aufgerufen, Schutz zu suchen. Kurz danach wurde Entwarnung gegeben und erklärt, die Rakete sei ins Meer gestürzt. Die Regierungen in Seoul und Tokio sowie die US-Regierung verurteilten das Vorgehen Nordkoreas.

Die Erprobung ballistischer Raketen, die je nach Bauart auch Atomsprengköpfe tragen können, ist Nordkorea durch UNO-Beschlüsse eigentlich untersagt. Bereits in den vergangenen Wochen hatte das kommunistische Land eine Reihe von Raketen abgefeuert. Die militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich zuletzt deutlich verschärft.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.