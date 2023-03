Mit Raketenstarts reagiert Nordkorea in der Regel auf Militärmanöver in Südkorea. (Uncredited/KCNA/KNS/dpa)

Wie der südkoreanische Generalstab mitteilte, wurden die Raketen in Richtung des Japanischen Meeres gelenkt und gingen dort nieder. Das Seegebiet wird von Südkorea auch als Ostmeer bezeichnet. Laut der japanischen Küstenwache gingen die Raketen außerhalb der 200-Meilen-Zone Japans nieder. Es ist der siebte Raketenstart in diesem Monat. Er wird als Reaktion auf das jüngst beendete Militärmanöver der USA und Südkorea gewertet. Dieses war das bisher größte Manöver der vergangenen fünf Jahre in der Region.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.