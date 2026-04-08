Koreanische Halbinsel
Nordkorea feuert laut Süden erneut Geschoss ab

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs ein nicht näher identifiziertes Geschoss Richtung See abgefeuert.

    Ein Mann schaut mit einem Fernglas in Richtung eines weit entfernten Gebirges
    Symbolbild: Ein Mann schaut mit einem Fernglas von Paju in Südkorea aus über die Grenze und die demilitarizierte Zone nach Nordkorea (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Kim Jae-Hwan)
    Der Stabschef teilte nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap mit, die mutmaßliche ballistische Rakete sei im Ostmeer gelandet, das international auch als Japanisches Meer bezeichnet wird. Genauere Angaben gab es nicht. Bereits tags zuvor soll Nordkorea ein erstes und nicht näher identifiziertes Geschoss abgefeuert haben. Dem Regime in Pjöngjang sind Starts oder Tests von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite durch UNO-Beschlüsse untersagt.
    Es herrscht unter anderem die Sorge, dass sie mit Atomsprengköpfen bestückt werden könnten.
    Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.