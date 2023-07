Angaben aus Südkorea

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un lässt seit Monaten Raketen und andere Waffen testen. (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / Office of the North Korean gover)

Sie seien im Gelben Meer zwischen China und der koreanischen Halbinsel niedergegangen, berichtet die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den südkoreanischen Generalstab. Der Vorgang werde von Geheimdiensten in Südkorea und den USA untersucht, hieß es.

Anders als die Erprobung ballistischer Raketen ist Nordkorea der Test von Marschflugkörpern nicht durch UNO-Beschlüsse untersagt. Aber auch diese Waffen können nukleare Gefechtsköpfe tragen.

Südkorea fühlt sich durch die nordkoreanischen Waffentests bedroht. Am Dienstag kündigten die USA an, in Südkorea ein mit Atomwaffen bestücktes U-Boot zu stationieren. Einen Tag später schoss Nordkorea zwei ballistische Kurzstreckenraketen ab.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.