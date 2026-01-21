Seoul
Nordkorea produziert nach südkoreanischen Angaben jährlich genug atomares Material für bis zu 20 Atomwaffen.

    Der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung sitzt in einer Pressekonferenz hinter Mikrofonen. Man sieht einige Hände, die in die Höhe gehalten werden.
    Der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung (AP / Ahn Young-joon)
    Südkoreas Präsident Lee sagte in der Hauptstadt Seoul, Nordkorea verbessere zudem seine ballistischen Langstrecken-Raketen mit dem Ziel, die USA angreifen zu können. Sollte das Land sein Arsenal an Atomwaffen und sein Raketenprogramm weiter ausbauen, werde dies die ganze Welt bedrohen.
    Lee betonte, er setze in Verhandlungen mit Nordkorea auf US-Präsident Trump. Dessen Ansatz scheine im Umgang mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu helfen. Es müsse erreicht werden, dass das Land die Produktion von atomarem Material aussetze.
