Südkoreas Präsident Lee sagte in der Hauptstadt Seoul, Nordkorea verbessere zudem seine ballistischen Langstrecken-Raketen mit dem Ziel, die USA angreifen zu können. Sollte das Land sein Arsenal an Atomwaffen und sein Raketenprogramm weiter ausbauen, werde dies die ganze Welt bedrohen.
Lee betonte, er setze in Verhandlungen mit Nordkorea auf US-Präsident Trump. Dessen Ansatz scheine im Umgang mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu helfen. Es müsse erreicht werden, dass das Land die Produktion von atomarem Material aussetze.
Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.