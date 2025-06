Wiederaufbauarbeiten

Der Sekretär des russischen nationalen Sicherheitsrats, Schoigu, besucht Nordkorea. (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Tass)

Wie der Sekretär des russischen nationalen Sicherheitsrats, Schoigu, bei einem Besuch in Pjöngjang mitteilte, sollen sie im Gebiet Kursk eingesetzt werden. In der westrussischen Region gibt es in vielen Ortschaften nach monatelangen Kämpfen mit ukrainischen Truppen schwerste Zerstörungen.

Russland setzt in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine auch auf die militärische Unterstützung Nordkoreas. So halfen nach Angaben beider Seiten zuletzt auch nordkoreanische Soldaten bei der Rückeroberung des Gebiets Kursk. Die Nachbarländer haben einen Vertrag über eine strategische Partnerschaft geschlossen, die auch militärischen Beistand vorsieht.

