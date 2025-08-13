Vor Ukraine-Treffen

Kim Jong Un, Nordkoreas Machthaber (imago / SNA / Vladimir Smirnov)

Das berichtet die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. In einem Telefonat mit Russlands Präsident Putin habe Nordkoreas Machthaber Kim demnach erneut bekräftigt, dass sein Land alle von der russischen Führung ergriffenen Maßnahmen auch in der Zukunft uneingeschränkt unterstützen werde. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass war auch das für Freitag geplante Treffen von Putin mit US-Präsident Trump zur Ukraine Thema.

Russland und Nordkorea hatten im vergangenen Jahr ein strategisches Abkommen vereinbart. Pjöngjang unterstützt den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit Soldaten und Waffenlieferungen. Südkoranische Geheimdienste rechnen damit, dass Nordkorea bald weitere Soldaten nach Russland schickt.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.