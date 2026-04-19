Koreanische Halbinsel

Nordkoreanischer Raketentest (Archivbild). (picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY / Yonhap)

Nach südkoreanischen Angaben wurden mehrere Geschosse in östliche Richtung abgefeuert. Genauere Angaben zur Anzahl und Typ der Raketen sind noch nicht bekannt. Auch in Japan wurde der Start zumindest einer mutmaßlich ballistischen Rakete durch Nordkorea beobachtet.

Das Regime in Pjöngjang testet wieder vermehrt Raketen, obwohl ihm Starts oder Tests von ballistischen Raketen durch UNO-Beschlüsse untersagt sind. Beobachter vermuten einen Zusammenhang mit der militärischen Eskalation in der Golf-Region.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.