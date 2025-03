Der Flugzeugträger USS-Carl Vinson wird von kleineren Schiffen in den Hafen von Busan in Südkorea eskortiert. (AP / Son Hyung-ju)

Dadurch hätten sich die "böswilligen Konfrontationsversuche der USA" gegenüber Pjöngjang verschärft, erklärte Kim Yo Jong, die einflussreiche Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zufolge. Die US-Regierung habe ihre Provokationen gegenüber Nordkorea seit dem Amtsantritt von Präsident Trump verstärkt und damit die feindselige Politik der Vorgängerregierung fortgesetzt.

Die "USS Carl Vinson" war am Sonntag im Hafen von Busan eingetroffen. Die US-Marine erklärte, der Besuch des Flugzeugträgers in Südkorea verdeutliche das Engagement der USA in der Region.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.