Vor Gipfeltreffen Südkoreas mit USA

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / Office of the North Korean gover)

Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA beaufsichtigte Machthaber Kim Jong Un die Tests. Details zu den neuen Raketen wurden nicht genannt. Es hieß, der Abschuss habe bewiesen, dass die technologischen Eigenschaften der beiden Raketentypen gut für die Zerstörung verschiedener Luftziele geeignet seien. Der Test erfolgte kurz vor einem für morgen geplanten Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und dem südkoreanischen Präsidenten Lee.

Anfang des Monats hatte Kim die gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas verurteilt. Diese zeigten die Absicht, seinem Land gegenüber äußerst feindselig und konfrontativ zu bleiben. Kim kündigte zudem den Ausbau des Atomwaffenprogramms an.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.