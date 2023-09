Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seinen Russland-Besuch fortgesetzt. (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / kcna)

Staatliche russische Nachrichtenagenturen berichteten, Kim werde hier ein Flugzeugwerk besichtigen. Dieses stelle militärische und zivile Ausrüstung her.

Russlands Präsident Putin hatte Kims Besuch in der Industriestadt bereits angekündigt. Die beiden Machthaber hatten sich am Mittwoch auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny zu Gesprächen getroffen.

Das Regime in Pjöngjang ist international weitgehend isoliert. Russland zählt zu den wenigen Verbündeten. Es gibt Befürchtungen, dass Nordkorea Moskau Waffen für den Krieg gegen die Ukraine liefern könnte.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.