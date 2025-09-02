Vor Parade in Peking

Kim Jong-un vor seiner Abfahrt nach Peking auf einem Bild der nordkoreanischen Staatsagentur (picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY / Yonhap)

Wie mehrere Medien berichteten, traf Kims gepanzerter Sonderzug in einem Bahnhof der Hauptstadt Peking ein. Kim soll morgen neben Chinas Präsident Xi, Russlands Machthaber Putin und mehr als 20 anderen Staats- und Regierungschefs einer Militärparade auf dem zentralen Tiananmen-Platz beiwohnen. Anlass ist das Ende des Zweiten Weltkriegs in Asien vor 80 Jahren. Es ist das erste Mal, dass der seit 14 Jahren amtierende Alleinherrscher an einem derartigen Treffen teilnimmt. Das vormals international isolierte Nordkorea hat in den vergangenen Jahren Sicherheitsabkommen sowohl mit China als auch mit Russland abgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.