Die oppositionelle "Demokratische Partei für Mazedonische Nationale Einheit" (VMRO-DPMNE) kam auf mehr als 43 Prozent der Stimmen, wie die Staatliche Wahlkommission in Skopje am Abend mitteilte. Die seit 2017 regierenden Sozialdemokraten verloren mehr als die Hälfte ihrer Wähler und kommen nur noch auf rund 15 Prozent. In der Stichwahl für das eher repräsentative Amt des Staatsoberhaupts setzte sich die von den Rechtsnationalen unterstützte Kandidatin Siljanovska-Davkova durch - mit 65 Prozent der Stimmen. Damit wird erstmals eine Frau Präsidentin Nordmazedoniens. Viele der zwei Millionen Einwohner des Balkanlands hatten beklagt, die Wirtschaftslage sei schlecht, Vetternwirtschaft und Korruption hätten überhandgenommen.

