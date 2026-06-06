Mecklenburg-Vorpommern

Rund 170 Delegierte kamen dazu in Linstow zusammen. Das Land stehe bei der Wahl am 20. September vor einer Richtungsentscheidung, heißt es. Zu ihren zentralen Themen hat die Partei unter anderem Wirtschaft, Sicherheit und Bildung gemacht.
Heute wird der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende, Merz, in Linstow erwartet. Er will dort eine Rede halten. Zudem stehen Vorstandswahlen an. Spitzenkandidat ist der 44-jährige Landesvorsitzende und Landtagsfraktionschef Peters.
In Stralsund kommt Bündnis 90/Die Grünen zu einem Landesparteitag zusammen. Rund 100 Delegierte wollen hier ein Landtagswahlprogramm beschließen. Angesprochen werden sollten unter anderem Wähler, die an die Küste gezogen seien, weil ihnen die Natur wichtig sei, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.