Eine beauftragte wissenschaftliche Untersuchung unterstreiche, dass der vor 14 Jahren eingeführte Bekenntnisunterricht ein wichtiger Bestandteil der Bildungsaufgabe sei, sagte Schulministerin Feller (CDU) im Landtag in Düsseldorf. Zudem biete der Unterricht muslimischen Schülern einen Ort der Orientierung, gerade in einer Zeit, in der Social-Media-Inhalte polarisierten, aufhetzten oder falsch seien.
Kritiker des Islamunterrichts monieren vor allem dessen Umsetzung. Dabei geht es unter anderem um die Einbindung umstrittener, ausländisch geprägter Islamverbände, um die Dominanz konservativer Strömungen und um Fragen der Lehrerqualifikation.
