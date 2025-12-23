Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst sprach von einem historischen Entlastungsschritt für die Kommunen. (Archivbild) (imago / Bonn.digital / Marc John)

Wie das zuständige Landesministerium in Düsseldorf mitteilte, werden nun die Bewilligungsbescheide an 167 Städte und Gemeinden verschickt. Jede teilnehmende Kommune werde mindestens um 41 Prozent ihrer Altschulden entlastet. Bei besonders hoch verschuldeten Städten und Gemeinden ist der Wert höher. Ziel sei es, neue finanzielle Handlungsspielräume zu schaffen.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst sprach von einem historischen Entlastungsschritt für die Kommunen. Der nordrhein-westfälische Städtetag teilte mit, es sei gut, dass das Land seiner Verantwortung nachkomme. Man erwarte nun, dass auch der Bund einen konkreten Beitrag zur Altschuldenentlastung leiste.

