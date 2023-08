In Nordrhein-Westfalen wird ab heute wieder die Schulbank gedrückt. (picture alliance / Frank Leonhardt / dpa /)

Nach sechseinhalb Wochen Sommerferien beginnen heute rund 2,5 Millionen Mädchen und Jungen das neue Schuljahr. Davon haben etwa 175.000 Erstklässler ihren ersten Unterrichtstag. An manchen Grundschulen findet die Einschulung allerdings erst am Dienstag statt. In anderthalb Wochen sind auch die Ferien in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt zuende. Als letztes Bundesland beendet Bayern die Ferien, am 11. September.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.