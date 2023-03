In Zeiten von Fake News, Desinformation und Verschwörungstheorien komme den Zeitungen und Anzeigenblättern eine zentrale Rolle für die öffentliche Meinungsbildung und damit für die Stabilisierung der demokratischen Ordnung zu, heißt es . Die Mediennutzung werde zwar digitaler, man dürfe aber nicht vergessen, dass es nach wie vor sehr viele Menschen gebe, die auf die gedruckte lokale Presse nicht verzichten wollten oder könnten. Wegen hoher Energie-, Kraftstoff- und Papierkosten sowie steigender Löhne sei die Zeitungszustellung in weiten Teilen Deutschlands und besonders im ländlichen Raum unwirtschaftlich, teilten die Politiker weiter mit. Laut einer Umfrage des Bundesverbands der Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) hätten 2022 vier von fünf Verlagen ihre Verluste bei gedruckten Zeitungen nicht ausgleichen können. Fast zwei Drittel der Umfrageteilnehmer spielten mit dem Gedanken, die Zustellung in unwirtschaftlichen Bereichen einzustellen.