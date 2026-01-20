"Bundesweite Vorreiterrolle"

"Wir stellen damit Ausbildungsberufe im Elektrohandwerk den akademischen Berufen gleich." (picture alliance/CHROMORANGE/Michael Bihlmayer)

Man führe in einer privatwirtschaftlich organisierten Branche etwas ein, das es bisher immer nur für Studierende gegeben habe, sagte Verkehrsminister Krischer im Hinblick auf eine Einigung mit dem Elektrohandwerk. Diese Ausbildungsberufe würden damit den akademischen Berufen gleichgestellt. Der Grünen-Politiker sprach von einer bundesweiten Vorreiterrolle und formulierte die Hoffnung, dass andere Branchen dem Beispiel folgten.

Azubis in tarifgebundenen Betrieben des Elektrohandwerks erhalten ab Februar ein kostenfreies Deutschlandticket. Tausende könnten profitieren. Die Landesregierung senkt die Kosten von 63 auf rund 38 Euro monatlich. Die 38 Euro übernehmen die Ausbildungsbetriebe. Beteiligt an der Regelung sind der Westdeutsche Handwerkskammertag und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.