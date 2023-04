Download-Probleme

In Nordrhein-Westfalen können die Abiturprüfungen wegen technischer Probleme nicht wie geplant beginnen. (picture alliance / dpa / Bernd Wüstneck)

Wegen Download-Problemen sollen die Klausuren nun am Freitag beginnen, teilte das Schulministerium in Düsseldorf mit. Die Störung und kurzfristige Verschiebung der Abiturklausuren sei außerordentlich ärgerlich, teilte die nordrhein-westfälische Schulministerin Feller mit. Die Abiturientinnen und Abiturienten hätten sich intensiv auf ihre Prüfungen vorbereitet. Die Störung habe aber den Download der Prüfungsaufgaben verhindert, so dass die Schulen die Aufgaben nicht rechtzeitig bekommen konnten. Der landesweite Download der zentral gestellten Prüfungsaufgaben war vom Ministerium um 12 Uhr freigegeben worden. Das Ministerium werde die Störung gemeinsam mit dem externen Dienstleister "intensiv aufarbeiten", versprach die Ministerin.

Für den ersten Tag geplant waren Prüfungen in den Fächern Biologie, Physik, Chemie, Informatik, Technik und Ernährungslehre. In NRW nehmen in diesem Jahr rund 72.000 Schüler an Abiturprüfungen in 40 Fächern teil.

