Schifffahrtsbehörde

Mit durchschnittlich 11,6 Grad Celsius wurde ein neuer Höchstwert erreicht, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg mitteilte. Im Vergleich zum langjährigen Mittel der Jahre 1997 bis 2021 war das Wasser demnach um 0,9 Grad wärmer. Auch in der Bodenschicht der Nordsee zeigte sich den Angaben zufolge ein Trend zur Erwärmung.
Für die Ostsee sei 2025 das zweitwärmste Jahr seit 1990 gewesen, hieß es weiter.
Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.