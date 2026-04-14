Schifffahrtsbehörde
Nordsee war 2025 an der Oberfläche so warm wie noch nie

​Das Wasser der Nordsee war im vergangenen Jahr an der Oberfläche so warm wie noch nie ‌seit Beginn ⁠der Aufzeichnungen im Jahr 1969.

    Dunkle Wellen schieben sich vor drohenden Regenwolken über die Nordsee.
    Die Wasseroberfläche in der Nordsee war noch nie so warm (Archivbild). (IMAGO / Westend61 / IMAGO / Mischa Keijser)
    Mit durchschnittlich 11,6 Grad Celsius wurde ein neuer Höchstwert erreicht, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg mitteilte. Im Vergleich zum langjährigen Mittel der Jahre 1997 bis 2021 war das Wasser demnach um 0,9 Grad wärmer. Auch in der Bodenschicht der Nordsee zeigte sich den Angaben zufolge ein Trend zur Erwärmung.
    Für die Ostsee sei 2025 ⁠das zweitwärmste Jahr seit 1990 gewesen, hieß es weiter.
    Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.