Tarifkonflikt

Arbeitgeber- und IG Metall-Vertreter kamen am Nachmittag in Düsseldorf zusammen. Am Freitag hatten die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt. Es sieht eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro für die ersten neun Monate des kommenden Jahres vor, außerdem die Verlängerung mehrerer Tarifverträge. Die Gewerkschaft hatte dies als unzureichend zurückgewiesen. Für den Fall, dass es in der laufenden dritten Runde kein deutlich verbessertes Angebot gibt, hatte die IG Metall Warnstreiks ab dem 1. Oktober angekündigt.

In der Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen sind rund 60.000 Menschen beschäftigt. Die Branche leidet unter der Krise in Abnehmerbranchen, vor allem der Autoindustrie. Hinzu kommen gestiegene Energiepreise, Billigimporte aus China und die Kosten für den Umbau hin zu einer klimafreundlicheren Produktion.

