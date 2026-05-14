Kritik an Gesetzentwurf

Der Gesetzestext sei in weiten Teilen "kaum verständlich, unnötig kompliziert und für Betroffene häufig nicht nachvollziehbar", meinte Goebel. Er warnte davor, dass solche Gesetze zu Frustration gegenüber Staat und Politik führen könnten, wenn die Menschen die staatlichen Regeln nicht verstünden.
Der Nationale Normenkontrollrat ist ein gesetzlich verankertes, unabhängiges Expertengremium, das die Bundesregierung berät. Seine zehn Mitglieder haben die Aufgabe, sich für weniger Bürokratie, bessere Gesetze und eine digitale Verwaltung einzusetzen.
Die Koalition will mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz mehr Wahlfreiheit beim Betrieb und Einbau von Heizungen ermöglichen. Allerdings müssen neu eingebaute Öl- und Gasheizungen ab dem Jahr 2029 schrittweise mit einem wachsenden Anteil klimafreundlicherer Brennstoffe wie Biomethan betrieben werden.
Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.