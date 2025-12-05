Der Marineschiffbauer TKMS in Kiel soll die U-Boote für Norwegen bauen. (Marcus Golejewski / dpa / Marcus Golejewski)

Das teilte das Verteidigungsministerium in Oslo mit. Die Bestellung bei der Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS kommt zu einem bereits 2021 erteilten Auftrag über vier U-Boote hinzu. Das erste soll 2029 ausgeliefert werden. Die Gesamtkosten liegen bei umgerechnet 8,5 Milliarden Euro. Die norwegische Regierung gab außerdem den Kauf von Raketen mit großer Reichweite bekannt.

Verteidigungsminister Sandvik sagte, die Aufrüstung sei für die Verteidigung seines Landes unerlässlich. Er verwies auf eine Zunahme der Aktivitäten der russischen Streitkräfte im Nordatlantik und in der Barentssee.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.