Elektroautos

Die Quote betrug 95,9 Prozent, wie die Verkehrsinformationsbehörde OFV in Oslo mitteilte. Hintergrund für die Entwicklung ist nach Einschätzung der Behörde auch eine Änderung der Mehrwertsteuerregelung für emissionsfreie Fahrzeuge. Dies habe viele Menschen dazu veranlasst, noch vor Jahresende ein neues Elektroauto zu kaufen.
Norwegen hat sich das Ziel gesetzt, dass in dem Land nur noch emissionsfreie Neuwagen verkauft werden. Insgesamt wurden dort im vergangenen Jahr fast 180.000 neue Pkw zugelassen. Zum Vergleich: In Deutschland waren es bis November laut aktuellen Daten des Kraftfahrtbundesamtes rund 2,6 Millionen neue Pkw, davon rund 490.000 mit einem reinen Elektroantrieb.
Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.