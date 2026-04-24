Gesellschaft

Über ein Social-Media-Verbot für jugendliche wird aktuell debattiert. (picture alliance / photothek.de / Thomas Trutschel)

Ein entsprechender Gesetzentwurf werde bis Jahresende ins Parlament eingebracht. Die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen sei eine der wichtigsten Prioritäten im Regierungsplan für Norwegen, so Støre.

Mittlerweile wird in mehreren europäischen Ländern über ähnliche Gesetzesvorhaben diskutiert. Auch in Deutschland gibt es eine Debatte darüber, ob der Zugang zu sozialen Medien für Kinder eingeschränkt werden sollte. Vorreiter ist Australien, dort dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren seit Mitte Dezember auf vielen großen Plattformen keine eigenen Konten mehr haben.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.