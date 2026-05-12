Treibstofflageranlagen in Oslo (picture alliance/NTB/Cornelius Poppe)

Wie die Regierung in Oslo mitteilte, werden für dieses Jahr Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft von umgerechnet rund 70 Milliarden Euro erwartet. Das sind etwa 30 Prozent mehr als bislang veranschlagt. Die Zusatzeinnahmen sollen jedoch nicht ausgegeben, sondern dem norwegischen Staatsfonds zugeführt werden. Dieser ist mit derzeit über 1,9 Billionen Euro der größte der Welt.

Auch andere Energieexporteure wie etwa Russland erzielen durch die gestiegenen Preise deutliche Mehreinnahmen. Der Grund dafür ist die faktische Sperrung der Straße von Hormus.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.