Norwegen will Deutschland bei Lieferung von Patriot-Flugabwehrsystemen für die Ukraine unterstützen. (picture alliance / Westend61 / Mischa Keijser)

Der norwegische Ministerpräsident Store erklärte nach einem Treffen mit Bundeskanzler Merz in Berlin die Bereitschaft seines Landes, einen beträchtlichen finanziellen Beitrag zu leisten. Deutschland will die Ukraine mit zwei weiteren Patriot-Systemen unterstützen. Ursprünglich war geplant, zwei Systeme für jeweils etwa eine Milliarde Euro in den USA zu kaufen und direkt in die Ukraine zu bringen. Da sie aber nicht sofort lieferbar sind, soll nun die Bundeswehr zunächst zwei von ihren Patriots an die Ukraine abgeben und später Ersatz aus den USA bekommen. Merz sagte, er sei sehr dankbar, dass Norwegen bereit sei, die entstehenden Kosten mitzutragen.

Die Ukraine wird regelmäßig von Russland aus der Luft angegriffen und ist deshalb auf Flugabwehrsysteme angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.