Fußball-WM
Norwegen spielt gegen England, in der Nacht Argentinien gegen die Schweiz

Bei der Fußball-WM stehen sich derzeit in Miami Norwegen und England im Viertelfinale gegenüber. Norwegen gilt als Überraschungsteam dieser Endrunde.

    Ein Ball mit dem Logo der Fußball-WM 2006 liegt im Tornetz auf dem Rasen.
    Am Abend und in der Nacht auf Sonntag stehen zwei Viertelfinalspiele an. (picture-alliance / Sven Simon / SVEN SIMON)
    Die Auswahl um Stürmerstar Erling Haaland hatte Rekordweltmeister Brasilien aus dem Turnier geworfen. Es ist das erste Mal, dass eine norwegische Auswahl ein WM-Viertelfinale erreicht. England marschiert unter der Leitung von Thomas Tuchel mit einer klaren Mission durch das Turnier: Den ersten großen Titel seit 1966 auf die Insel zu holen.
    Um 3.00 Uhr MESZ treffen in Kansas-City die Argentinier auf die Schweiz. Für die Schweizer Nationalmannschaft ist es ein besonderes Spiel: Sie steht erstmals seit 1954 wieder im WM-Viertelfinale.
    Beide Spiele werden bei MagentaTV übertragen.

    Spanien im Halbfinale gegen Frankreich

    Am Freitag hatte Spanien das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Die Mannschaft setzte sich in Los Angeles im Viertelfinale mit 2:1 gegen Belgien durch. Den Siegtreffer erzielte der eingewechselte Mikel Merino in der 88. Minute. In der 30. Minute hatte Fabián Ruiz für den Europameister zum 1:0 getroffen. Belgien kam durch Charles De Ketelaere in Minute 41 zum 1:1.
    Die Spanier treffen im Halbfinale am Dienstag auf Frankreich.
    Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.