Fußball-WM

Die Auswahl um Stürmerstar Erling Haaland hatte Rekordweltmeister Brasilien aus dem Turnier geworfen. Es ist das erste Mal, dass eine norwegische Auswahl ein WM-Viertelfinale erreicht. England marschiert unter der Leitung von Thomas Tuchel mit einer klaren Mission durch das Turnier: Den ersten großen Titel seit 1966 auf die Insel zu holen.
Um 3.00 Uhr MESZ treffen in Kansas-City die Argentinier auf die Schweiz. Für die Schweizer Nationalmannschaft ist es ein besonderes Spiel: Sie steht erstmals seit 1954 wieder im WM-Viertelfinale.
Beide Spiele werden bei MagentaTV übertragen.
Spanien im Halbfinale gegen Frankreich
Am Freitag hatte Spanien das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Die Mannschaft setzte sich in Los Angeles im Viertelfinale mit 2:1 gegen Belgien durch. Den Siegtreffer erzielte der eingewechselte Mikel Merino in der 88. Minute. In der 30. Minute hatte Fabián Ruiz für den Europameister zum 1:0 getroffen. Belgien kam durch Charles De Ketelaere in Minute 41 zum 1:1.
Die Spanier treffen im Halbfinale am Dienstag auf Frankreich.
Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.