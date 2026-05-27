Sicherheitspolitik

Französische Atomrakete (Archivbild) (Getty Images / Gamma-Rapho / Jean-Claude FRANCOLON)

Er fügte hinzu, dazu gehöre ⁠die massive Aufrüstung Russlands, auch im nuklearen Bereich, ⁠sowie der Umstand, dass Moskau einen umfassenden ‌Krieg gegen ein anderes europäisches Land führe. In Friedenszeiten würden jedoch keine Atomwaffen in Norwegen stationiert.

Bisher sind die NATO-Länder Europas unter dem atomaren Schutzschirm der USA. Seit dem Amtsantritt von Präsident Trump gibt es aber Zweifel, ob Washington die Europäer etwa in einem Konflikt mit Russland wirklich schützen würde. Deswegen hatten zuletzt auch schon Polen und Litauen den Schutz Frankreichs in Anspruch genommen.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.