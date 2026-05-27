Sicherheitspolitik
Norwegen tritt atomarem französischem Schutzschirm bei

Norwegen ​wird Teil des atomaren Schutzschirms von Frankreich. Ministerpräsident Störe und der französische Präsident Macron vereinbarten in Paris die Zusammenarbeit. Störe sagte, der ⁠Schritt erfolge angesichts der sicherheitspolitischen Lage in Europa.

    Aus einem großen Armeefahrzeug wird eine französische Atomrakete abgefeuert. Drum herum Büsche und grüne Natur.
    Französische Atomrakete (Archivbild) (Getty Images / Gamma-Rapho / Jean-Claude FRANCOLON)
    Er fügte hinzu, dazu gehöre ⁠die massive Aufrüstung Russlands, auch im nuklearen Bereich, ⁠sowie der Umstand, dass Moskau einen umfassenden ‌Krieg gegen ein anderes europäisches Land führe. In Friedenszeiten würden jedoch keine Atomwaffen in Norwegen stationiert.
    Bisher sind die NATO-Länder Europas unter dem atomaren Schutzschirm der USA. Seit dem Amtsantritt von Präsident Trump gibt es aber Zweifel, ob Washington die Europäer etwa in einem Konflikt mit Russland wirklich schützen würde. Deswegen hatten zuletzt auch schon Polen und Litauen den Schutz Frankreichs in Anspruch genommen.
    Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.