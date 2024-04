Kohlenstoff-Speicherung

Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre wirbt bei der Eröffnungsfeier der Hannover Messe für die intensivere Zusammenarbeit bei der unterirdischen Verpressung von Kohlenstoffdioxid. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Ohne die sogenannte "Carbon Capture and Storage"-Technologie, kurz CCS, könne keine Klimaneutralität erreicht werden, sagte Støre bei der Eröffnung der Industriemesse in Hannover. Das diesjährige Partnerland Norwegen gehört zu den Marktführern in diesem Bereich. Sein Land könne einen Beitrag zu einer umfassenden CCS-Wertschöpfungskette leisten, sagte Støre.

Die Bundesregierung plant einen Einstieg in die Technologie, nachdem die Grünen ihren Widerstand dagegen aufgegeben haben. Umweltverbände wie der BUND und Greenpeace warnen davor, dass dadurch Anreize zur weiteren Nutzung von fossilen Energien geschaffen würden.

Zwischen Deutschland und der norwegischen Küste ist bereits eine Pipeline für den Transport des klimaschädlichen Gases geplant.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.