Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza

Der Norweger Casper Stornes hat den Ironman gewonnen. (IMAGO / MAXPPP / IMAGO / Dylan Meiffret)

Der 28-jährige Stornes siegte in der Streckenrekordzeit von 7:51:36 Stunden vor seinen Landsmännern Gustav Iden und Europameister Kristian Blummenfelt. Stornes hatte sich als Dritter bei der Triathlon-EM in Frankfurt (Main) qualifiziert, aber bisher noch nie ein Ironman-Rennen gewonnen.

Patrick Lange verpasst das Podium deutlich

Der 39 Jahre alte gebürtige Hesse erlebte einen schweren Tag beim Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen und war noch einige Kilometer beim Marathon unterwegs, als die Entscheidung im Ziel von Nizza fiel. Letztlich verbesserte er sich in seiner Paradedisziplin Laufen noch um viele Plätze und wurde Neunter - allerdings mit über 22 Minuten Rückstand auf den neuen Weltmeister Stornes.

Bester deutscher Starter war Jonas Schomburg als Sechster.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.