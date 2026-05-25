Der Norweger Fredrik Dversnes gewinnt die 15. Etappe des Giro d'Italia. (LaPresse via AP / Massimo Paolone)

Er setzte sich nach 157 Kilometern auf der Zielgeraden in Mailand im Sprint einer vierköpfigen Ausreißergruppe durch. Das Rosa Trikot des Gesamtführenden verteidigte weiterhin der Däne Jonas Vingegaard. Hinter ihm liegen Afonso Eulálio aus Portugal (2:26 Minuten Rückstand) und der Österreicher Felix Gall (2:50).

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.