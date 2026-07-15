Der Norweger Soren Waerenskjold gewann die elfte Etappe der Tour de France. (AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)

Er kam nach 161 Kilometern im Sprint vor dem Niederländer Olav Kooij und Jasper Philipsen aus Belgien ins Ziel. In der Gesamtwertung liegt weiterhin der Slowene Tadej Pogačar vorn. Er trug zum 60. Mal das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

Als bester Deutscher kam Pascal Ackermann auf Rang zehn. Sein Landsmann Georg Zimmermann stürzte etwa 30 Kilometer vor dem Ziel. Außer ihm waren auch andere Radprofis involviert. Wie es zu dem Vorfall kam, ist bislang nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.