Deutschlandtour: Sören Waerenskjold aus Norwegen vom Team Uno-X Mobility holt den Sieg. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Waerenskjold hatte beim Prolog in Essen und auf der dritten Etappe nach Kassel Siege eingefahren. Die Schlussetappe gewann der Brite Matthew Brennan im Schlusssprint vor Waerenskjold und dem italienischen Topsprinter Jonathan Milan.

Die deutschen Fahrer spielten auch auf der letzten Etappe keine Rolle. Sprinter Phil Bauhaus musste gut fünf Kilometer vor dem Ziel nach einem Sturz seine Hoffnungen auf einen Erfolg aufgeben. Nils Politt hatte 2021 für den bislang letzten deutschen Etappen- und Gesamtsieg gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.