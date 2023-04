Energieversorgung

Die Brage-Plattform in der Nordsee liegt nordwestlich von Bergen. (picture alliance / dpa )

Das teilte das Öl- und Energieministerium den Lizenznehmern in einem Brief mit. Die Regierung in Oslo beabsichtige, am Ende des derzeitigen Konzessionszeitraums von ihrem Rückführungsrecht Gebrauch zu machen und wesentliche Bestandteile des Systems vollständig in Staatsbesitz zu bringen. Konkrete Gründe dafür nannte das Ministerium nicht. Das norwegische Gasleitungsnetz ist etwa 9.000 Kilometer lang, der Großteil der derzeitigen Konzessionen läuft 2028 aus. Das Land ist nach dem weitgehenden Ausfall Russlands zu Europas größtem Gaslieferanten geworden.

Bei einem Besuch auf einer Gasförderplattform in der Nordsee hatten EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, NATO-Generalsekretär Stoltenberg und Norwegens Ministerpräsident Støre Mitte März die Bedeutung von Gaslieferungen des skandinavischen Landes für die europäische Sicherheit betont.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.