Nach schwerem Sturz

Auf der slowenischen Anlage, die als eine der gefährlichsten der Welt gilt, war Tande 2021 schwer gestürzt und lag anschließend mehrere Tage in einem künstlichen Koma. Auf Instagram erklärte der 30-Jährige nun - fünf Monate vor der Heim-WM in Trondheim - seinen Rücktritt. Er leide mental immer noch an den Folgen des Sturzes.

Tande gewann 2018 bei den Winterspielen in Pyeongchang mit Norwegens Team Olympia-Gold. Im selben Jahr feierte der achtmalige Weltcup-Einzelsieger auch seinen größten Einzel-Erfolg, als er in Oberstdorf Skiflug-Weltmeister wurde. Mit dem Team holte Tande zudem dreimal WM-Gold.

