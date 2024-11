Die US-Notenbank FED. (Getty Images / iStockphoto / Douglas Rissing)

Der geldpolitisch wichtige Zinssatz liegt nun in einer Spanne zwischen 4,50 und 4,75 Prozent. Es ist die zweite Zinsänderung in Folge; im September hatten die Währungshüter den Leitzins erstmals seit vier Jahren wieder gesenkt. Zuletzt war die Inflation in den USA weiter zurückgegangen und hatte mit 2,1 Prozent im September den niedrigsten Stand seit dreieinhalb Jahren erreicht.

