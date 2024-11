US-Geldpolitik

Die US-Notenbank FED. (Getty Images / iStockphoto / Douglas Rissing)

Der geldpolitisch entscheidenden Satz liegt nun in einer Spanne zwischen 4,50 und 4,75 Prozent. Es ist die zweite Senkung in Folge. Im September hatten die Währungshüter nach rund vier Jahren die Zinswende eingeleitet und den Leitsatz wieder herabgesetzt. Zuletzt war die Inflation in den USA weiter zurückgegangen und hatte mit 2,1 Prozent im September den niedrigsten Stand seit dreieinhalb Jahren erreicht.

Fed-Chef Powell erklärte, man gehe davon aus, dass sich die Teuerungsrate bei etwa 2 Prozent einpendeln werde. Mit Blick auf künftige Zinssenkungen betonte er, dass in den Wirtschaftsdaten nichts darauf hindeute, dass man sich "beeilen" müsse.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.