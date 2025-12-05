Die bei einem Brand 2019 schwer beschädigte Kathedrale Notre-Dame wurde in Paris am 8. Dezember 2024 feierlich wiedereröffnet. (picture alliance / Associated Press / Thibault Camus)

Um die französische Kathedrale so schnell wie möglich zu restaurieren, fehlen demnach 140 Millionen Euro. Das Denkmal habe sich bereits vor dem Brand von 2019 in keinem guten Zustand befunden, erklärte die zuständige Behörde in Paris. Bislang wurden mehr als 840 Millionen Euro von Spendern aus 150 verschiedenen Ländern gesammelt.

Die berühmte Kathedrale auf der Seine-Insel Ile de la Cité war im vergangenen Dezember nach umfassenden Restaurierungsarbeiten wiedereröffnet worden. Inzwischen hat das Bauwerk bereits mehr als elf Millionen Besucher angezogen.

