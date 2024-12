Notre-Dame: Die Pariser Kathedrale thront seit mehr als acht Jahrhunderten mitten in der Stadt auf einer Seine-Insel. (picture alliance / Hans Lucas / Benoît Durand)

Zum Auftakt der Eröffnungsfeier wird Frankreichs Präsident Macron eine Rede halten. Die anschließende religiöse Zeremonie begleitet der Erzbischof von Paris, Ulrich. Mit einem großen Konzert mit Musikern aus Pop und Klassik - etwa dem Pianisten Lang Lang und dem Tenor Benjamin Bernheim - gehen die Feierlichkeiten zu Ende.

Verheerender Brand im Jahr 2019

Bei dem Feuer in der gotischen Kirche im Jahr 2019 waren der gesamte Dachstuhl, der Spitzturm und ein Teil des oberen Gewölbes zerstört worden. Mithilfe von Spenden aus aller Welt konnte das mehr als 800 Jahre alte Wahrzeichen von Paris originalgetreu restauriert werden.

Am Rande der Feierlichkeiten sind am Nachmittag Treffen zwischen Macron und Trump sowie zwischen Macron und Selenskyj geplant, wie der Élysée-Palast in Paris mitteilte. Der Besuch in Frankreich ist Trumps erste Auslandsreise seit dem Sieg bei der Präsidentenwahl Anfang November.

