Regelmäßig kommt es in Kanada zwischen Mai und September zu zahlreichen Waldbrändem (picture alliance / AP Images / Jason Franson)

Die dortigen Behörden sprachen von einer sehr schwierigen Lage, da kein Regen in Sicht sei. Mehrere tausend Menschen seien bereits evakuiert worden, hieß es. Auch in der Provinz Manitoba gilt der Notstand. In ganz Kanada werden derzeit mehr als 160 Waldbrände gezählt.

