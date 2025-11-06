Notstand nach Taifun "Kalmaegi" auf den Philippinen (Jacqueline Hernandez/AP/dpa)

Der philippinische Präsident Marcos erklärte, die Maßnahme gelte zudem für jene Regionen, die vom erwarteten neuen Taifun "Uwan" betroffen sein dürften. Dieser wird laut dem philllipinischen Wetteramt Anfang der kommenden Woche auf der Hauptinsel Luzon auf Land treffen. Der Sturm hat demnach das Potenzial für einen besonders zerstörerischen "Supertaifun".

Die Ausrufung des Notstands ermöglicht den Behörden unter anderem die Kontrolle der Preise für Grundnahrungsmittel sowie einen schnelleren Einsatz staatlicher Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen. Beim Taifun "Kalmaegi" kamen nach jüngsten Behörenangaben mindestens 140 Menschen ums Leben; mehr als 120 werden noch vermisst. Der Tropensturm löste Sturzfluten, Überschwemmungen und Erdrutsche aus.

