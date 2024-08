Der Bundesvoristzende der Grünen, Nouripour. (Archivbild) (Serhat Kocak / dpa / Serhat Kocak)

Kretschmer von der CDU, Ramelow von den Linken und Woidke von der SPD seien auf der Flucht vor der Realität, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie täten so, als würde man zum Frieden gelangen, indem man den Kopf in den Sand stecke. Feigheit schaffe aber keinen Frieden, führte Nouripour aus.

Die drei Ministerpräsidenten hatten sich zuletzt jeweils verstärkt zur Außenpolitik geäußert. Sie verlangten unter anderem eine Kürzung der Waffenhilfe an die Ukraine, die Einbeziehung Russland in eine europäische Friedensordnung und engagiertere Vermittlungsbemühungen. In allen drei Bundesländern wird im September ein neuer Landtag gewählt.

