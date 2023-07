Omid Nouripour (IMAGO / Frank Peter / IMAGO / Frank Peter)

Er sagte der Bild am Sonntag, die Länder müssten deutlich mehr Polizisten einstellen, die selbst migrantische Wurzeln hätten, die in den sozialen Brennpunkten aufgewachsen seien und die Muttersprache der Opfer oder Täter sprächen. Nouripour fügte hinzu, es gebe ein Problem mit Organisierter Kriminalität in Deutschland, dazu gehöre auch die Mafia mit der italienischen 'Ndrangheta". Man dürfe nicht länger tatenlos zuschauen. Die Polizei sei zu häufig kaputt gespart worden. Die Leidtragenden seien die Polizisten mit ihren Überstunden, so der Grünen-Vorsitzende.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.