Klimaschutz

Nouripur sieht Verkehrsminister Wissing weiter in der Pflicht

Die Grünen sehen Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP auch nach den jüngsten Beschlüssen des Koalitionsausschusses zum Klimaschutz in der Pflicht. Parteichef Nouripour sagte im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks, die Bereiche Energie- und Industrie könnten gar nicht kompensieren, was der Verkehrssektor derzeit an Treibhausgas-Emmissionen verursache.

01.04.2023