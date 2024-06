Novak Djokovic muss bei den French Open verletzungsbedingt aufgeben. (dpa / AP / Jean-Francois Badias)

Wie die Turnierdirektion von Roland Garros mitteilte, steht nun der Norweger Casper Ruud kampflos im Halbfinale. Dort könnte er Gegner von Alexander Zverev werden, sollte dieser sich in seinem Viertelfinale am Mittwoch gegen den Australier Alex De Minaur durchsetzen

Djokovic hatte sich während seines Spiels gegen den Argentinier Francisco Cerundolo das rechte Knie verletzt. Der 37-jährige Serbe verliert durch den Rückzug Platz eins in der Weltrangliste an Jannik Sinner. Der 22-Jährige wird damit der erste Italiener an der Spitze der Weltrangliste.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.