Der Serbe Novak Djokovic (Alberto Pezzali / AP / dpa / Alberto Pezzali)

Er gewann gegen Andrej Rubljow aus Russland am Abend in vier Sätzen. Sein Gegner am Freitag ist der Italiener Jannik Sinner.

Bei den Frauen erreichte die Ukrainerin Jelina Switolina das Halbfinale. Sie besiegte die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek in drei Sätzen. Switolina trifft am Donnerstag auf die Tschechin Marketa Vondrousova.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.