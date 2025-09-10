Pharma-Industrie

Mehr als die Hälfte der Stellen sollen in Dänemark wegfallen, teilte das Unternehmen mit. Bis Ende 2026 sollen jährlich rund 1,1 Milliarden Euro eingespart werden.
Novo Nordisk war mit den Abnehmspritzen zeitweise zum wertvollsten Unternehmen Europas aufgestiegen. Seit Mitte 2024 ist der Aktienkurs allerdings um mehr als die Hälfte eingebrochen. US-Wettbewerber Eli Lilly steht vor dem Marktstart einer Abnehmpille, die günstiger sein soll und deutlich einfacher anzuwenden ist als Spritzen.
