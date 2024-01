Wohnungsbau

Bauministerin Ina Scharrenbach (picture alliance / SvenSimon / Malte Ossowski / SVEN SIMON)

Im Deutschlandfunk sagte die CDU-Politikerin, die Anforderungen an die Ausstattung in Gebäuden hätten in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Die Folge sei, dass Bauen in Deutschland immer teurer werde und viele Menschen sich die Mieten in Ballungsräumen nicht mehr leisten könnten. Das führe zu Verdruss in der Bevölkerung, warnte Scharrenbach. Die Politik müsse gemeinsam mit Fachleuten darüber beraten, was eine Wohnung wirklich bieten müsse und an welchen Stellen Bauvorschriften entschärft werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.